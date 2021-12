PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 12, Impian Jeon Mi Sook Terwujud?

Simak bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up Episode 12.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode 12.

Episode 12 yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2021 harus diundur karena SBS menayangkan acara SBS Entertainment Awards 2021.

Sehingga episode 12 baru akan tayang pada malam ini, Jumat (24/12/2021).

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Now, We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

*) Hati-hati spoiler!

Sebelumnya di Now We Are Breaking Up episode 11, Jeon Mi Sook mengetahui bahwa dia menderita kanker, sebuah fakta yang awalnya dia sembunyikan dari teman-teman lamanya.

Ha Young Eun dan Hwang Chi Sook akhirnya berhasil membujuknya untuk menjalani perawatan.

Sementara itu dikutip dari VIU, Young Eun sangat sibuk dan kelelahan karena perusahaan mitra baru Sono terus meminta tuntutan hal tidak masuk akal.