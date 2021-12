Chord Gitar Lagu Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha: Malam Ini Tak Ingin Aku Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Ingin Sendiri dari penyanyi Dian Piesesha.

Lagu Tak Ingin Sendiri masuk dalam album bertajuk serupa yang dirilis pada 1984.

Video lirik dari lagu ini diunggah di YouTube JK Records pada 5 Mei 2017.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha:

[Intro]

C F Am G 2x

C G C

Aku masih seperti yang dulu

C F G

Menunggumu sampai akhir hidupku

F

Kesetiaanku tak luntur

C F

Hatipun rela berkorban

C G C

Demi keutuhan kau dan aku

C G C

Biarkanlah aku memiliki

C F G

Semua cinta yang ada di hatimu

F

Apapun kan ku berikan

C F

Cinta dan kerinduan

C G C

Untukmu dambaan hatiku

[Chorus]

C F C

Malam ini tak ingin aku sendiri

F G Am

Ku cari damai bersama bayanganmu

F G C F

Hangat pelukan yang masih kurasa

C G C

Oh kasih oh sayang

D G D

Malam ini tak ingin aku sendiri

G A Bm

Ku cari damai bersama bayanganmu

G A F#m G

Hangat pelukan yang masih kurasakan

D A D E

Oh kasih oh sayang

D A D

Oh kasih oh sayang

[Outro]

D G 4x

