Chord Gitar Yang Terdalam - NOAH, Kunci dari C: Takan Lelah Aku Menanti

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Yang Terdalam dari grub musik, NOAH.

Lagu Yang Terdalam merupakan salah satu single dalam album Taman Langit.

Video klip lagu ini rilis oleh Peterpan pada 2003, kemudian di-remake oleh NOAH pada 2021.

Lagu ini memiliki makna yang mendalam, tiap bait menyiratkan makna tentang perasaan setia dari seseorang yang merasa kehilangan sosok yang ia cintai.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Yang Terdalam - NOAH

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

[REFF]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

