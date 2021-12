Chord Gitar Yang Terdalam - NOAH, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Yang Terdalam dinyanyikan oleh band NOAH, yang dulunya diketahui bernama Peterpan.

Yang Terdalam dirilis pertama kali pada 2003 oleh Peterpan dan kembali diaransemen ulang oleh NOAH pada 2021.

Video klipnya yang rilis pada 17 Desember 2021, sempat viral di beberapa sosial media.

Hingga saat ini lagu Yang Terdalam milik NOAH masuk dalam sound populer di TikTok dan sosial media lainnya seperti Instagram.

Baca juga: Chord Gitar Trail of Broken Hearts - Dragon Force, Kunci Gitar Dasar dari C

Baca juga: Chord Gitar Lagu NIKI - Every Summertime, Original Soundtrack Film Sang Chi

Berikut Chord Gitar Yang Terdalam - NOAH:

[Intro]

C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

[Interlude]

C A# G# G C A# G# G

[Reff]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

[Interlude]

C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

Baca juga: Chord Lagu Easy On Me - Adele, Viral di TikTok: In This Silence Baby Let Me In, Go Easy On Me

Baca juga: Chord Gitar Wong Sepele - Ndarboy Genk, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

Video Klip Yang Terdalam - NOAH:

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu