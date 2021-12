Chord Gitar dan Lirik Lagu Fana Merah Jambu - Fourtwnty, Kunci Mudah dari Am: Berdansa Sore Hariku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Fana Merah Jambu yang dipopulerkan oleh Fourtwnty.

Lagu yang dirilis pada 2015 ini masuk dalam album bertajuk Lelaku.

Video klip lagu Fana Merah Jambu diunggah di YouTube Fourtwnty Music pada 30 Maret 2018.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Fana Merah Jambu - Fourtwnty:

Intro Am C

C Fm C

Di depan teras rumah

Fm C Em Fm

Fana merah jambu, ku berdua

C Fm C

Momen momen tak palsu

Fm C Em Fm

Air tuhan turun, aromamu

Em Fm

Tersalurkan aliran syaraf buntu

Em Am Fm

Martin tua media pembuka

Reff:

C

Berdansa sore hariku

Em

Sejiwa alam dan duniamu

Am Fm

Melebur sifat kakuku

C Fm C

Hal bodoh jadi lucu

Fm C Em Fm

Obrolan tak perlu... kala itu

Em Fm

Tersalurkan aliran syaraf buntu

Em Am Fm

Martin tua media pembuka

Kembali ke Reff

Am G C

Rasanya tak cukup waktu

A Am

Terlalu cepat berlalu

G C C7

Soreku nyaman denganmu

Am G Em A

Menarilah, menarilah

Am G A E

Menarilah denganku

Am G

Genggam tangan cokelatku

Em A

Berputar putar denganku

Am G A E

Menarilah denganku

Am G

Menarilah, menarilah

Video Klip:

