Sinopsis The Lord of the Rings: The Return of the King, Tayang Malam Ini di TransTV

Sinopsis The Lord of the Rings: The Return of the King yang tayang malam ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis The Lord of the Rings: The Return of the King, yang akan tayang malam ini, Selasa (28/12/2021) di TransTV pukul 21.30 WIB.

Film The Lord of the Rings: The Return of the King berkisah tentang perjalanan Fredo dan Sam ke Gunung Doom untuk menghancurkan cincin.

Sutradara film ini adalah Peter Jackson

Sementara itu, penulis film The Lord of the Rings: The Return of the King adalah J.R.R. Tolkien, Fran Walsh dan Philippa Boyens.

Berdurasi 201 menit, film The Lord of the Rings: The Return of the King dirilis pada 14 Januari 2004 di Indonesia.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Elijah Wood, Viggo Mortensen dan Ian McKellen.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis The Lord of the Rings: The Return of the King dikutip dari Imdb.com, Selasa (28/12/2021).

Pada saat Pangeran Kegelapan Sauron mengarahkan pandangannya ke Minas Tirith, ibu kota Gondor.

Perang Cincin mencapai puncaknya.

Kemudian, para anggota Persekutuan di Rohan diperingatkan tentang serangan yang akan datang.