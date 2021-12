Chord Bayangkanlah - Padi: Hadapilah Semua yang Kan Terjadi

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Bayangkanlah, lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Bayangkanlah ini termuat di album Sesuatu yang Tertunda, album kedua dari Padi yang dirilis pada 2001 silam.

Lagu ini diciptakan oleh Satriyo Yudi Wahono atau yang akrab disapa Piyu, gitaris Padi.

Berikut chord Bayangkanlah dari Padi

Intro : Am G F Em

Am G

Bayangkanlah bila aku

F Em

Tak lagi menjadi kekasihmu

Am G

Bayangkanlah bila bumi

F Em

Tak mampu lagi berputar

Am G

Bayangkanlah bila aku

F Em

Terpisah jauh darimu

Am G

Bayangkanlah bila mentari

F Em Dm F G

Tak mampu lagi menyinari dunia

Reff :

C F

Dengarlah duhai kekasih

C D# D

Hidup tak selamanya indah

C F

Renungkan wahai sahabat

C D# D Am

Hadapilah semua yang kan terjadi

Am G

Bayangkanlah bila aku

F Em

Tak setia lagi kepadamu

Am G

Bayangkanlah bila mata

F G

Tak mampu lagi memandang

Am G

Bayngkanlah bila aku

F Em

Terpikat hati yang lainnya

Am G

Bayangkanlah bila cinta

F Em Dm F G

Tak mampu lagi mendamaikan dunia

Balik ke Reff

Interlude : Am F E 2x

C D# D 2x

Balik ke Reff

