Chord Sobat - Padi Reborn: Oh Sobat, Maafkan Aku Mencintainya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sobat, lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Sobat ini termuat di album Lain Dunia, album pertama Padi yang dirilis pada 1999 silam.

Lirik lagu Sobat ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta dengan kekasih sahabatnya sendiri.

Berikut chord Sobat dari Padi

Intro : Am F G

Am F G Dm

.

F G Am

Sobat, aku sungguh tak mengerti

F G Am

Semua ini bisa terjadi

F G

Setelah perkenalan itu

Am

Aku terhanyut

F G Am

Aku sebenar - benarnya tak kuasa

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

F G Am

Kutahu dia milikmu tercinta

F G Am

Sebagai kembang yang kau pilih

F G

Namun hatiku hatinya

Am

Mengisyaratkan rasa

F

Ingin memetik, merangkai

G Am

Menjalinkan ikatan abadi

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

Reff :

Am F G

Oh... sobat, maafkan aku mencintainya

Am F G

Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti

Am F G

Oh... sobat, maafkan aku mencintainya

Am F G

Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti

.

Interldue : F G 2x

.

F G Am

Mencoba menahannya himpitan rasa itu

F G Am

Merajam keruhnya jiwaku

F G Am

Ternyata hidupku dan dirinya terikat rasa tulus

F G Am

Takkan menyusutkan pelukku dan rindunya

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

Balik ke Reff :

Interlude : F G F G

Am F G 4x

Dm F

.

F G Am

Mendambakannya...

F G Dm

Merindukannya...

.

Balik ke Reff

(Tribunnews.com)

