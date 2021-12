Chord Gitar Lagu Akhirnya Ku Menemukanmu - Naff: Jika Nanti Ku Sanding Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Akhirnya Ku Menemukanmu yang dipopulerkan oleh Naff.

Lagu Akhirnya Ku Menemukanmu merupakan singel di album Naff yang bertajuk Isyarat Hati.

Album tersebut dirilis pada tahun 2006, silam.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Takut - Idgitaf, Viral di TikTok: Takut Tambah Dewasa, Takut Aku Kecewa

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu 365 - Tiara Andini: Bayangmu Masih Menghalangi Hatiku Berlari

Chord Gitar dan Lirik Lagu Akhirnya Ku Menemukanmu - Naff

Intro : F C F C



[verse]

F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat hati ini mulai merapuh



F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat raga ini ingin berlabuh



[bridge]

Am Em

kuberharap engkaulah

F C G

jawaban segala risau hatiku

Am Em F

dan biarkan diriku mencintaimu

G

hingga ujung usiaku



Reff:

Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



[back to verse]



[back to bridge]



Musik : Am F C G ( 2x )



Reff:

Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



F C

akhirnya ku menemukanmu

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Seperti Kekasihku - Padi: Memang Gerakmu Memang Langkahmu

Baca juga: Chord Gitar Kau Cantik Hari ini - Lobow: Lama Sudah Tak Kulihat

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya