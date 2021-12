Daftar Pemenang MBC Entertainment Awards 2021: Yoo Jae Suk Raih Daesang

TRIBUNNEWS.COM - Stasiun televisi Korea Selatan, MBC baru saja menggelar acara penghargaan MBC Entertainment Awards 2021 pada Rabu (29/12/2021).

MBC memberikan penghargaan kepada para bintang dan program variety yang telah menghibur pemirsanya.

Pada MBC Entertainment Awards 2021, Yoo Jae Suk membawa pulang Daesang, yang merupakan hadiah utama tahun ini.

Sepanjang karirnya, Yoo Jae Suk berhasil mendapatkan 18 Daesang, dan kedelapannya dari MBC.

Berikut daftar lengkap pemenang MBC Entertainment Awards 2021, dikutip dari Soompi:

Daesang (Hadiah Utama): Yoo Jae Suk (“How Do You Play?”)

Variety Program of the Year: “How Do You Play?”

Entertainer of the Year: Kim Gura, Kim Sung Joo, Park Na Rae, Yoo Jae Suk, Jun Hyun Moo

Top Excellence in Variety: Ahn Jung Hwan, Shin Bong Sun

Top Excellence in Radio: Jang Sung Kyu