Chord Gitar dan Lirik Lagu Monokrom - Tulus: Kita Tak Pernah Tahu, Berapa Lama Kita Diberi Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Monokrom - Tulus di dalam artikel ini.

Lagu Monokrom telah dirilis Tulus 5 tahun lalu di kanal Youtubenya.

Musik video Monokrom - Tulus telah ditonton 56 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 372 ribu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hadapi Berdua - Tiara Andini: Denganmu Akan Kuhadapi Segalanya

Baca juga: Chord Gitar Wish You Were Here - Neck Deep, dari Kunci G: Take It Slow Tell Me All How Youve Grown

Berikut chord gitar dan lirik lagu Monokrom - Tulus:

G C G C Lembaran foto hitam putih D Am Aku coba ingat lagi Em C G Warna bajumu kala itu G C Kali pertama di hidupku Am D G Manusia lain memelukku G C Lembaran foto hitam putih D Am Aku coba ingat lagi Em C G Wangi rumah di sore itu G C Kue coklat balon warna warni Am D G Pesta hari ulang tahunku [Reff] Em Bm C G F#m Dimanapun kalian berada Em Bm C D D#m Ku kirimkan terima kasih Em Bm C Untuk warna dalam hidupku G Am Dan banyak kenangan indah D G Kau melukis aku G C Lembaran foto hitam putih D Am Kembali teringat malam Em C G Ku hitung-hitung bintang G C Saat mataku sulit tidur Am D G Suaramu buat ku lelap Em Bm C G F#m Dimanapun kalian berada Em Bm C D D#m Ku kirimkan terima kasih Em Bm C Untuk warna dalam hidupku G Am Dan banyak kenangan indah D G Kau melukis aku Em Bm C G F#m Kita tak pernah tahu Em Bm C D D#m Berapa lama kita diberi waktu Em Bm C Jika aku pergi lebih dulu G Am Jangan lupakan aku





(Tribunnews.com)