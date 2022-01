Chord dan Lirik Lagu Ada Untukmu-Tyok Satrio: Genggamlah Tanganku Bersamaku Kau Kan Menentukan Arah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Ada Untukmu yang dinyanyikan oleh Tyok Satrio X Factor.

Lagu Ada Untukmu adalah lagu yang ditulis oleh Seto Bramana.

Lagu ini diriis pertama kali pada tahun 2019 di kanal Youtube Tyok Satrio.

Hingga artikel ini dimuat, lagu Ada Untukmu telah ditonton oleh lebih dari 1,4 juta penonton Youtube.

Chord Gitar Ada Untukmu - Tyok Satrio

Intro : F G C Am

F Em -Am Dm

F G

awal ku mengenalmu

Em F

tersita seluruh hatiku

F G

oh indahnya dirimu

C

ku jatuh hati padamu

F G

tak terasa waktu berlalu

Em F

kini kau t'lah jadi milikku

F G

betapa bahagianya aku

C

saat kau ada di sisiku

Dm

kini tiba saatnya

Em

kita harus melangkah

F G

temani diriku di sisa waktumu

Reff :

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu

F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G F

ku kan slalu ada untukmu

Dm

kini tiba saatnya

Em

kita harus melangkah

F G

temani diriku di sisa waktumu

Reff :

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu

F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G (F)

ku 'kan slalu ada untukmu



Musik : F G C Am

F G C

F G C Am

F Em -Am Dm G

.

Reff :

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu

F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G (F)

ku 'kan slalu ada untukmu

F G

genggamlah tanganku bersamaku

C Am

kau kan menentukan arah

F G

bersama diriku yang kan slalu

C

menjaga dirimu

F G

yakinkan hatimu temaniku

C Am

di setiap langkah-langkahku

F Em

ku di sini, di sampingmu

-Am Dm G (F)

ku kan slalu ada untukmu

F Em -Am Dm

ku di sini, ku kan slalu

G F -Em Dm -G C

ada untukmu

