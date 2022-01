9 Titan dalam Attack on Titan dan Karakteristiknya: Founding Titan, Attack Titan, dan Beast Titan

Attack Titan. 9 Titan dalam Attack on Titan dan Karakteristiknya. Siapa titan terkuat?

TRIBUNNEWS.COM - Attack on Titan Season 4 Part 2 akan rilis 9 Januari 2022.

Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin karangan Hajime Isayama menampilkan Sembilan Titan (Nine Titans) yang mewarisi kekuatan khusus.

Eren Yeager mewarisi Attack Titan dan sahabatnya Armin Arlert mewarisi Colossal Titan.

Siapa Titan terkuat?

Berikut ini Sembilan Titan dan karakteristiknya, dikutip dari Screen Rant.

Sembilan Titan (Nine Titans) di Attack on Titan

1. Founding Titan

Founding Titan (IMDb)

Founding Titan disebut juga Titan Perintis/ Progenitor Titan dan Coordinate.

Founding Titan adalah Titan pertama yang muncul dari semua Titan yang ada.

Ia memiliki kemampuan untuk membuat dan mengendalikan Titan lain.