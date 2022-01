Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisah Kasih di Sekolah - Chrisye: Kunci Dimulai dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kisah Kasih di Sekolah yang dipopulerkan oleh Chrisye.

Diketahui pencipta lagu dan pelantun sebelum Chrisye adalah Obbie Messakh.

Lagu ini pun juga masuk dalam album milik Chrisye yang bertajuk Dekade dan dirilis pada tahun 2022.

Selain itu adapula video klip Kisah Kasih di Sekolah yang diunggah di YouTube dan telah ditonton sebanyak lebih dari 11 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisah Kasih di Sekolah - Chrisye

[Intro] C Am C Am

C G

Resah dan gelisah menunggu di sini

C F G

Di sudut sekolah tempat yang kau janjikan

C F G

Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu

Dm C

Berdusta pada guru

C G

Malu aku malu pada semut merah

C F G

Yang berbaris di dinding menatapku curiga

C F G

Seakan penuh tanya sedang apa di sini

Dm C

Menanti pacar jawabku

[Reff]

C Em F G C F G

Sungguh aneh tapi nyata tak kan terlupa

C Em F G Am

Kisah kasih di sekolah dengan si dia

Dm C G C

Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah

Dm C G C

Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah

[Intro] C Am C Am

C G

Malu aku malu pada semut merah

C F G

Yang berbaris di dinding menatapku curiga

C F G

Seakan penuh tanya sedang apa di sini

Dm C F G

Menanti pacar jawabku

[Back to Reff 2x]

(Tribunnews.com)