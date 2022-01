CHORD Gitar Lagu Pingal - Ngatmombilung: Ibarat Esuk Mendung, Awan Aku Kudanan

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu "Pingal" yang dipopulerkan oleh Ngatmombilung.

Lirik lagu Pingal diciptakan oleh Andry Priyanta.

Video klip lagu ini telah dirilis pertama kali di kanal YouTube Ngatmombilung pada 31 Agustus 2021.

Hingga Selasa (11/1/2022), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 5 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pingal - Ngatmombilung:

[Intro] C D Bm E

Am D G..

G C

Piye, sing njelaske karo wong tuo

D G

wes ngelakoni tekan semene

D/F# E Am

nek akhire bakal bubar pisahan..

D G

kowe kegodo tresno karo wong liyo..

G C

ngelali.. kowe sing tau omong dewe..

D G

nglakoni tresno tekan tuo..

D/F# E Am

ora ngeliyo mung aku neng atimu..

D G

nanging saiki atimu ono wong liyo..

C D

ibarat esuk mendung..

Bm E Am

awan aku kudanan..

D

sore mbok larani..

G

mbengi tak tangisi..

[Chorus]

C

mung iso mbayangke..

D

kabeh kenangan..

Bm

kowe tak boncengke..

E

turut dalan kekepan kudanan

Am

saiki nyatane..

D

kowe malah milih..

G G7

dikekep wong liyo..

C D

opo kowe ra kroso.. abot'e atiku..

Bm

kudu kelangan..

E

wong sing paling tak tresnani..

Am

rajenak dolan..

D

radoyan mangan..

G

nek ora mbok dulang..

C D

ibarat esuk mendung..

Bm E Am

awan aku kudanan..

D

sore mbok larani..

G

mbengi tak tangisi..

[Chorus]

C

mung iso mbayangke..

D

kabeh kenangan..

Bm

kowe tak boncengke..

E

turut dalan kekepan kudanan

Am

saiki nyatane..

D

kowe malah milih..

G G7

dikekep wong liyo..

C D

opo kowe ra kroso.. abot'e atiku..

Bm

kudu kelangan..

E

wong sing paling tak tresnani..

Am

rajenak dolan..

D

radoyan mangan..

G

nek ora mbok dulang..

