Chord Gitar Pedih - Last Child, di Sini Ku Temani Kau Dalam Tangismu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Pedih dari Last Child.

Chord Last Child - Pedih

G Em

Engkau yang sedang patah hati

Am D

Menangislah dan jangan ragu ungkapkan

Bm Em

Betapa pedih hati yang tersakiti

Am D

Racun yang membunuhmu secara perlahan

G Em

Engkau yang saat ini pilu

Am D

Betapa menanggung beban kepedihan

Bm Em

Tumpahkan sakit itu dalam tangismu

Am D

Yang menusuk relung hati yang paling dalam

[chorus]

C G

Hanya diri sendiri

C D G

Yang tak mungkin orang lain akan mengerti

Em Bm

Di sini ku temani kau dalam tangismu

C G D

Bila air mata dapat cairkan hati

Em Bm

Kan ku cabut duri pedih dalam hatimu

C G D

Agar kulihat, senyum di tidurmu malam nanti

Em

Anggaplah semua ini

Bm

Satu langkah dewasakan diri

C D

Dan tak terpungkiri juga bagi...

G Em

Engkau yang hatinya terluka

Am D

Di peluk nestapa tersapu derita

Bm Em

Seiring saat keringnya air mata

Am D

Tak mampu menahan pedih yang tak ada habisnya

[chorus2]

C G

Hanya diri sendiri

C D G

Yang tak mungkin orang lain akan mengerti

Em Bm

Di sini ku temani kau dalam tangismu

C Cm G D

Bila air mata dapat cairkan hati

Em Bm

Kan ku cabut duri pedih dalam hatimu

C Cm G D

Agar kulihat senyum di tidurmu malam nanti

Em

Anggaplah semua ini

Bm

Satu langkah dewasakan diri

C D

Dan tak terpungkiri juga bagi...

[interlude] G Em Am D Bm Em C D

[chorus3]

C G

Hanya diri sendiri

C D G

Yang tak mungkin orang lain akan mengerti

Em Bm

Di sini ku temani kau dalam tangismu

C Cm G D

Bila air mata dapat cairkan hati

Em Bm

Kan ku cabut duri pedih dalam hatimu

C Cm G D

Agar kulihat senyum di tidurmu malam nanti

Em

Anggaplah semua ini

Bm

Satu langkah dewasakan diri

C D

Dan tak terpungkiri juga bagi

G

Engkau yang sedang patah hati

(Tribunnews.com)