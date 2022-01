Chord Gitar dan Lirik Lagu Benci Untuk Mencinta - Naif: Aku Tak Tahu Apa yang Terjadi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Benci Untuk Mencinta oleh band Naif.

Lagu ini masuk dalam album keempat Naif yang dirilis pada 2005.

Hingga kini Rabu (11/1/2022), official musik video Benci Untuk mencinta telah ditonton lebih dari 4,5 juta kali di YouTube.

Lagu Benci Untuk Mencinta mudah dimainkan dari kunci gitar C.

Chord gitar dan lirik lagu Benci Untuk Mencinta - Naif

Intro: C Am C F Fm Em G

C

Oh… betapa saat ini

Am F

ku benci untuk mencinta

Fm Em G

mencintaimu

C

Oh… betapa ku saat ini

Am F

Ku cinta untuk benci

Fm Em G

Membencimu

Reff:

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu

Musik : C G Bb Am Dm A C G

Em Am Bb F G

Reff:

C E

Aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

Antara aku dan kau

F

Yang ku tahu pasti

Fm C G

Ku benci tuk… mencintaimu

C E

Dan aku tak tahu apa yang terjadi

Am C

antara aku dan kau

F Fm C Em Am

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

F Fm C Em Am

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

F Fm C

Yang ku tahu pasti ku benci tuk mencintaimu

Outro: C Am F Fm C

C E Am C F Fm C

