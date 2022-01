Chord Gitar Menemukanmu - Seventeen, Kini Ku Menemukanmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Menemukanmu dari Seventeen.

Chord Menemukanmu - Seventeen

[Intro] C..F..G..C

C F

Separuh langkahku saat ini

G C

Berjalan tanpa terhenti

Am Dm

Hidupku bagaikan keringnya dunia

G F C

Tandus tak ada cinta..

C F

Hatiku mencari cinta ini

G C

Sampai ku temukan yang sejati

Am Dm

Walau sampai letih ku kan mencarinya

G F C

Seorang yang ku cinta oo..

[Reff]

F G

Kini ku menemukanmu

Em Am

Di ujung waktu ku patah hati

Dm

Lelah hati menunggu

G C

Cinta yang selamatkan hidupku..

F G

Kini ku tlah bersamamu

Em Am

Berjanji tuk sehidup semati

Dm

Sampai akhir sang waktu

G F C

Kita bersama tuk sela..manya..

[Interlude] F..G..Em..Am..Dm..G

F G

Kini ku menemukanmu

Em Am

Di ujung waktu ku patah hati

Dm

Lelah hati menunggu

G C

Cinta yang selamatkan hidupku..oo oo..

[Reff]

F G

Kini ku menemukanmu

Em Am

Di ujung waktu ku patah hati

Dm

Lelah hati menunggu

G C

Cinta yang selamatkan hidupku..

F G

Kini ku tlah bersamamu

Em Am

Berjanji tuk sehidup semati

Dm

Sampai akhir sang waktu

G F C

Kita bersama tuk sela..manya..

[Outro]

Dm

Sampai akhir sang waktu

G F C

Kita bersama tuk sela..manya..

(Tribunnews.com)

