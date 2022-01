TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Banyu Moto dari Nella Kharisma feat Dory Harsa.

Chord Gitar Banyu Moto - Nella Kharisma feat Dory Harsa

[Intro] C F C F

C F C F

C F C

tembang iki.. tak gawe

Dm

mung kanggo kowe

G

sing paling tak tenani

C

nganti saiki..



C F

tumetese banyu moto iki

Dm

sing dadi saksi

G

sumpah lan janji

C

sehidup semati..



[Reff]

F

sampai kapan kan kau buktikan

G C

tresno tulus yo mung kanggo awakku

F

sampai mati kan ku pastikan

Dm G

mergo mung kowe sing tak tresnani

C

tekaning mati..



C F

cahyo lintang ing wengi

G

nggawe ayeme ati

F

tambah ndedowo roso

G

kangen mring sliramu

C

tres..naku..



[Musik] F G Em Am

Dm G C



C F

tumetese banyu moto iki

Dm

sing dadi saksi

G

sumpah lan janji

C

sehidup semati..



[Reff]

C7 F

sampai kapan kan kau buktikan

G C

tresno tulus yo mung kanggo awakku

C7 F

sampai mati kan ku pastikan

Dm G

mergo mung kowe sing tak tresnani

C

tekaning mati..



C7 F

sampai kapan kan kau buktikan

G C

tresno tulus yo mung kanggo awakku haa

C7 F

sampai mati kan ku pastikan

Dm G

mergo mung kowe sing tak tresnani

C

tekaning mati..



C F

cahyo lintang ing wengi

G

nggawe ayeme ati

F

tambah ndedowo roso

G

kangen mring sliramu

C

tres..naku..

