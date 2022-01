Chord Hitam - Padi Reborn: Apa yang Mengeruhkan Hati dan Jiwaku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord HItam, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Hitam ini termuat di album Padi yang bertajuk Save My Soul, dirilis pada 2003 silam.

Lagu Hitam yang dibawakan Padi ini bercerita tentang kisah dalam kehidupan, tentang seseorang yang tersesat dalam gelap dan tidak tau pintu keluar.

Berikut chord Hitam dari Padi Reborn

Intro: D C 4x



D Am

oh jiwaku … dimanakah aku kini

C D

kau bawa aku melintasi tempat yang tinggi

D Am

oh tubuhku … mengapakah engkau kini

C D

masih membisu tak kunjung bicara padaku



Reff:

D Am

oh…ceritakanlah padaku

G C D

apa yang mengeruhkan hati dan jiwaku

D Am

tolonglah kau tuntunkan aku lagi

G C D

agar ragaku menyatu bersama isi jiwaku



Coda :D - C 2x D



D Am

penuntun jiwaku luruskanlah hatiku

C D

seandainya aku tahu apa yg kan terjadi nanti

D Am

aku masih terus melayang bersandingkan langit hitam

C D

masih melayang, terus melayang



Reff:

D Am

oh…ceritakanlah padaku

G C D

apa yang mengeruhkan hati dan jiwaku

D Am

tolonglah kau tuntunkan aku lagi

Gm C D

agar ragaku menyatu bersama isi jiwaku



Coda :Am



Reff:

D Am

oh…

G C D

apa yang mengeruhkan hati dan jiwaku

D Am

tolonglah tuntunkan aku lagi

G C D

agar ragaku menyatu bersama isi jiwaku



D Am

tak perlu kutangisi kupasrahkan sekuat hati

G C D

saat jiwa terlepas saat jiwa terlepas



Outro : D

Baca juga: Chord Katakjuban - Padi Reborn: Ketakjuban Hatiku Ikuti Langkahmu

Baca juga: Chord Kasih Tak Sampai - Padi Reborn: Biarlah Sinarmu Tetap Menyinari Alam Ini

Baca juga: Chord Lingkaran - Padi Reborn: Saat Kuterjebak dalam Lingkaran

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya