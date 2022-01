Chord Gitar Gak Pernah Cukup - Denny Caknan: Jane Atimu Sing Tak Nteni Nguatne Aku Ning Urip Iki

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Gak Pernah Cukup yang dinyanyikan oleh Denny Caknan.

Lagu Gak Pernah Cukup merupakan lagu yang diciptakan oleh Denny Caknan & Ary SW.

Lagu Gak Pernah Cukup dirilis pertama kali pada Sabtu, 14 Agustus 2021 di kanal Youtube Denny Caknan.

Hingga artikel ini dimuat, lagu Gak Pernah Cukup telah ditonton lebih dari 11 juta penonton Youtube.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Gak Pernah Cukup yang dinyanyikan oleh Denny Caknan.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Gak Pernah Cukup - Denny Caknan

F G

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

Am G F G

Kuat iki

(Int.) F G Em E

Am-Bm-C-Dm-Em

Dm G..

F G

Sak pinter-pinter'e lehmu ndelekne..

Em E Am

Sak rapi rapine lehmu ngapusi

G Dm

Aku tetep ngerti..

G

Mergo tulus'e ati

F G

Jane atimu sing tak enteni..

Em E Am

Nguatne aku ning urip iki..

G Dm

Nyatane ra ono..

G Dm

Raono perhatianmu..

G C G/B

Aku.. selalu bisa mengertimu..

Am Dm

Hingga ku tak tau lagi..

G C C7

Caraku menghibur diri..

(Chorus)

F G Em

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

(F)

Kuat iki..

(Int.) F G Em E

Am-Bm-C-Dm-Em

Dm G..



F G

Sakjane atimu sing tak enteni..

Em E Am

Nguatne aku ning urip iki..

G F

Nyatane ra ono..

G Dm

Raono perhatianmu..

G C G/B

Aku.. selalu bisa mengertimu..

Am Dm

Hingga ku tak tau lagi..

G C Bb C

Caraku menghibur diri..

(Chorus)

F G Em

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

C F G

Kuat iki..

Em E Am Dm G

Kuat.. i..ki..

Am Dm G

Ra mbok tanggepi..

(Outro) C-G/B-Am Dm G Am..

(Tribunnews.com)

