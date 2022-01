Diperankan Bae Suzy dan Kim Soo Hyun, Drakor Dream High Akan Tayang di TV

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengangkat sebuah panggung musikal Jepang, Drama Korea (drakor) berjudul Dream High akan tayang di NET mulai 17 Januari 2022, setiap hari, pukul 17.00 WIB.

Dream High menghadirkan penyanyi K-Pop Bae Suzy dan aktor tampan Kim Soo Hyun.

Selain dibintangi Bae Suzy dan Kim Soo Hyun, drakor musikal ini diperankan oleh berbagai aktor dan aktris Korea yang bukan hanya memiliki paras yang menawan, tapi juga multitalenta.

Mereka adalah Taecyeon, IU, Wooyoung, Ham Eun Jung, dan lainnya.

Dream High mengisahkan tentang enam siswa yang mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Seni Kirin.

Go Hye Mi (Bae Suzy), Song Sam Dong (Kim Soo Hyun), Jin Kuk (Taecyeon), Kim Pil Suk (IU), Yoon Becky (Ham Eun Jung), dan Jason (Wooyoung) harus berjuang menggapai impiannya menjadi bintang di industri musik Korea.

Baca juga: Drakor Love Revolution Tayang di TV, Kisah Romansa Unik Remaja Sekolah, Dibintangi Park Ji Hoon

Baca juga: Drakor Find Me In Your Memory Tayang Malam Ini di TV

Mereka belajar dari dasar, mulai dari mengolah vokal, menulis lagu, berakting, hingga menari.

Meski setiap murid punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, mereka saling memberi dukungan dan terus berjuang untuk bisa memulai debutnya di atas panggung K-Pop.

Drakor Dream High berhasil mengantarkan Kim Soo Hyun untuk meraih sejumlah penghargaan atas penampilannya.

Beberapa diantaranya diterimanya untuk kategori sebagai Best New Actor dan Popularity Award dari 4th Korea Drama Awards 2011.

Selain itu, drakor ini juga mendapatkan enghargaan yang berhasil didapat salah satunya adalah Special Award for Foreign Drama dari 5th Tokyo International Drama Festival 2011.

Selain menyajikan drakor Dream High, NET juga menghadirkan drama turki Zalim yang tayang setiap hari pukul 16.00 WIB.

Zalim bercerita tentang pertemuan Seher Jëllmaz (Deniz Uğur) dan Agah Karaçaj (Fikret Kuşkan) yang bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar mereka.