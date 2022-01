Sinopsis Film Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, Tayang Malam Ini di TransTV

Berikut Sinopsis Film Alvin and the Chipmunks: The Road Chip yang tayang Malam Ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, yang akan tayang malam ini, Jumat (14/01/2022) di TransTV pukul 21.30 WIB.

Film Alvin and the Chipmunks: The Road Chip berkisah tentang aksi The Chipmunks yang berencana menyusul dan menggagalkan rencana Dave ke Miami untuk melamar Samantha.

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip dirilis pada 30 Desember 2015 di Indonesia dan berdurasi 92 menit.

Sutradara film Alvin and the Chipmunks: The Road Chip adalah Walt Becker.

Sementara itu, penulis film ini adalah Ross Bagdasarian, Janice Karman dan Randi Mayem Singer.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Jason Lee, Justin Long (suara), Matthew Gray Gubler (suara).

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Alvin and the Chipmunks: The Road Chip dikutip dari Imdb.com dan alvin.fandom.com, Jumat (14/01/2022).

Petualangan Alvin, Simon, dan Theodore berlanjut dengan manajer mereka yang bernama Dave.

Saat itu, Dave menyerahkan penulisan lagu mereka untuk diproduseri.

Sementara itu, Dave memiliki kekasih baru yang bernama Samantha.