Trauma Jalani Hubungan, Kalina Oktarani Singgung Satu Video yang Membuatnya Kecewa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah tangga Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo kembali jadi perbincangan.

Sebab, Kalina menyebutkan jika dirinya saat ini tengah sendiri.

Ia pun mengaku tidak ingin dulu menjalin hubungan serius jika ada yang mendekatinya. Hal ini dikarenakan Kalina mengaku sudah trauma.

"Gue lagi gak bisa serius komitmen. Kenapa? Karena mungkin gue udah trauma," ungkapnya pada kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (14/1/2022).

Di sisi lain, Kalina pun menolak disebut sebagai perempuan yang pencemburu. Menurutnya, selagi masih dalam batas wajar, ia masih bisa memaklumi.

Selain itu Kalina pun mengungkapkan kekecewaannya. Tanpa menyebutkan nama, Kalina menyebut satu video dan foto yang langsung membuatnya kecewa.

"Dan akhirnya gue lihat suatu video, gue foto gue ngelihat foto juga, di situ gue kecewa. Karena gue percaya dan menyambut datang ke rumah gue, i don't have to tell name, gue ngerasa ditampar," kata Kalina menambahkan.

Kalina mengaku jika saat ini ia sudah lebih kuat. Sehingga kisah di atas, tidak lagi membuat dirinya sedih.

"Karena menurut gue itu sudah menjadi bagian dari masa lalu gue, dan gue bisa setegar sekarang karena itu," pungkasnya.