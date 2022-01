Chord Gitar Lagu Kemesraan - Iwan Fals, Kunci dari C: Suatu Hari di Kala Kita Duduk di Tepi Pantai

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Kemesraan yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu berjudul Kemesraan merupakan singel dalam album Iwan Fals yang bertajuk Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu.

Lagu ini dirilis pada tahun 1988 silam, dan masih sering diputar hingga saat ini.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemesraan - Iwan Fals

Intro : C F G C

C F

Suatu hari di kala kita duduk ditepi pantai

Dm F C

Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi

C C7 F

Burung camar terbang bermain di derunya air

G F G C

Suara alam ini hangatkan jiwa kita

C F

Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam

Dm G C

Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta

C C7 F

Ada hati membara erat bersatu

G F G C C7

Getar seluruh jiwa tercurah saat itu

reff

F G C

Kemesraan ini... janganlah cepat berlalu

F G C

Kemesraan ini... inginku kenang selalu

Dm G C

Hatiku damai... jiwaku tenang disamping mu

Dm G C

Hatiku damai... jiwa ku tentram bersamamu

