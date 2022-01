Chord Rapuh - Padi Reborn: Kularut Luruh dalam Keheningan Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Rapuh, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Rapuh ini termuat di album Save My Soul, album ketiga dari Padi, dirilis pada 2003 silam.

Lagu Rapuh berkisah tentang perpisahan yang terjadi dalam hubungan seseorang.

Berikut chord Rapuh dari Padi Reborn

Intro: Bb F (4x)



C Em

Kularut luruh dalam keheningan hatimu

Am F G

Jatuh bersama derasnya tetes air mata

C Em

Kau benamkan wajahmu yang berteduhkan duka

Am F G

Melagukan kepedihan didalam jiwamu



Reff:

C Am

Tak pernah terpikirkan olehku

Dm Em

Untuk tinggalkan engkau seperti ini

C Am

Tak terbayangkan jikaku beranjak pergi

Dm Em

Betapa hancur dan harunya hidupmu



C Em

Sebenarnya ku tak ingin berada disini

Am F G

Ditempat jauh yang sepi memisahkan kita

C Em

Kuberharap semuanya pasti akan berbeda

Dm Am F G

Meski tak mungkin menumbuhkan jiwa itu lagi



Balik ke Reff

Interlude: Am G Em F E (2x)

F Am (2x)



F Am

Aku tak mengerti apa yang mungkin terjadi

F Am F

Sepenuh hatiku aku tak mengerti

(*)

