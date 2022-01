Chord Gitar dan Lirik Sayang Sampai Mati - Repvblik: Rasaku Membahana Getarkan Jiwa

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Sayang Sampai Mati merupakan lagu yang dibawakan oleh band Repvblik.

Lagu ini masuk ke dalam album keenam mereka "Aku Tetap Cinta" dan dirilis pada 2016.

Musik band Repvblik bergenre rock alternatif, pop dan rock.

Repvblik pertama kali dibentuk pada 24 Maret 2004.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sayang Sampai Mati - Repvblik:

Intro : Am Em F C Dm Bm E..

Am Dm

belah dada ini

G C

lihatlah hatiku

Am Dm

bila itu bisa

B E

yakinkanmu..

Dm G

hidup dan matiku

C Am

hanya untuk cintaku

Dm E

hati takkan bisa dusta..

Reff:

Am Em

aku sayang sampai mati

F C

segenap hati ini

Dm Am

rasaku membahana

F G

getarkan jiwa..

C G

aku sayang sampai mati

F C

segenap jiwa ini

Dm Am

biarlah ku buktikan

F G Am

janji hatiku..

Musik: Dm G C Am

Dm Bm E

Ulang dari awal - Reff

Musik : Am Em F C Dm E..

Reff:

Am Em

aku sayang sampai mati

F C

segenap hati ini

Dm Am

rasaku membahana

F G

getarkan jiwa..

C G

aku sayang sayang

F C

sayang sampai mati

Dm Am

biarlah ku buktikan

F G Am

janji hatiku..

Dm Am

aku sayang

F G Am

sayang sampai mati..

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu: Ternyata Belum Siap Aku

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Buta Hati - Naif: Selama Ini Aku Salah Mengartikan Maksud di Balik Hatimu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Pandangi Langit Malam Ini - Jikustik: Cobalah Kau Hirup Udara Pagi

(Tribunnews.com/Mohay)