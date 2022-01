Chord Gitar Lagu Pandangi Langit Malam Ini - Jikustik: Cobalah Kau Hirup Udara Pagi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Pandangi Langit Malam Ini dari Jikustik.

Jikustik merupakan grup musik asal Yogyakarta.

Jikustik dibentuk pada 26 Februari 1996 dan musik grup ini bergenre pop.

Lagu Pandangi Langit Malam Ini adalah single andalan Jikustik di album kedua mereka, Perjalanan Panjang, yang dirilis pada 2002.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Pandangi Langit Malam Ini - Jikustik:

C G

Putri jangan menangis

Am

Hapus air mata

D

Di wajah cantikmu

C G

Putri kepergianku

Am

Tak akan lama

D

Tahan rindumu

C G

Putri seandainya saja

Am

Ku bisa menghentikan waktu

C D

Ku hentikan waktu

* Reff

G B Em

Bila kau rindukan aku putri

D Am C D

Coba kau pandangi langit malam ini

G B Em

Bila itu tak cukup mengganti

D Am C

Cobalah kau hirup udara pagi

D

Aku di situ



C G

Mungkin dengan perpisahan

Am

Kita kan mengerti

D

Arti pertemuan

C G

Putri percaya padaku

Am

Ini hanya likuan hidup

C D

Yang pasti berakhir

* Back to Reff

* Em F#m G 2x

Am G Am C D

G B Em D Am C D

* End

C G

Putri jangan menangis

(Tribunnews.com/Mohay)