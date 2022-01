Chord Gitar NOAH - Yang Terdalam, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Yang Terdalam dipopulerkan oleh band NOAH, atau yang sebelumnya memiliki nama band Peterpan.

Yang Terdalam dirilis pertama kali pada tahun 2003 oleh band Peterpan, kemudian kembali diaransemen ulang oleh NOAH dan dirilis pada tahun 2021.

Video klip milik NOAH dari lagu "Yang Terdalam" rilis pada 17 Desember 2021, viral di beberapa sosial media.

Hingga saat ini lagu milik band NOAH masih masuk dalam sound populer di TikTok dan beberapa sosial media lainnya seperti Instagram.

Chord Gitar NOAH - Yang Terdalam:

[Intro]

C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

[Interlude]

C A# G# G C A# G# G

[Reff]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

[Interlude]

C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

Video Klip NOAH - Yang Terdalam:

(Tribunnews.com)

