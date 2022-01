Daftar Lineup When We Were Young Festival 2022, MCR hingga Paramore

Poster promosi When We Were Young Festival 2022. Berikut daftar lineup WWWY Festival.

TRIBUNNEWS.COM - When We Were Young Festival 2022 telah merilis daftar lineup resminya.

Penggemar musik emo tahun 2000-an siap bernostalgia lewat When We Were Young Festival 2022.

When We Were Young Festival akan hadir pada 22 Oktober 2022, mendatang.

Acara akan digelar di Las Vegas Festival Grounds di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat,

Mengutip whenwewereyoungfestival.com, tiket mulai dijual pada 21 Januari 2022 pukul 14.00 waktu setempat.

Sementara tiket presale dijual di hari yang sama pukul 10.00 waktu setempat.

Menurut poster promosi fastival, akan ada 60 pertunjukan musik di hari besar tersebut, termasuk sejumlah band emo ikonik seperti Paramore, My Chemical Romance, Jimmy Eat World, hingga All American Rejects.

Dengan MCR dan Paramore yang akan menjadi headline.

Berikut daftar lineup When We Were Young Festival 2022:

Avril Lavigne Car Seat Headrest Taking Back Sunday Alkaline Trio Jxden Linda Lindas Pvris AFI The Used Bring Me The Horizon Taking Back Sunday Dashboard Confessional Manchester Orchestra A Day to Remember Pierce the Veil I Prevail Dance Gavin Dance Boys Like Girls The Story So Far Sleeping With Sirens Knocked Loose Black Veil Brides Ice Nine Kills Senses Fail Bayside Mom Jeans Mayday Parade The Maine Neck Deep Silverstein Palaye Royale Bright Eyes Poppy Nessa Barrett Wolf Alice Acceptance Story of the Year Atreyu Glassjaw Lil Huddy Saosin The Starting Line Thursday Anberlin TV Girl La Dispute Armor for Sleep 3OH!3 State Champs Four Year Strong We the Kings The Wonder Years Royal and the serpent The Ready Set Hawthorne Heights Red Jumpsuit Apparatus Horrorpops Meet Me at the Altar Prentiss

(Tribunnews.com/Yurika)