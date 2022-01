Aktor Moon Knight Gaspard Ulliel Meninggal Akibat Kecelakaan Ski

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Prancis Gaspard Ulliel, yang merupakan pemeran dalam serial TV Marvel meninggal dunia.

Aktor yang akan muncul dalam miniseri Moon Knight tersebut meninggal pada usia 37 tahun.

Dilansir BBC, keluarganya mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Ulliel meninggal pada hari Rabu (19/1/2022), setelah kecelakaan ski di Pegunungan Alpen.

Ulliel, salah satu aktor paling terkenal Prancis, telah muncul di It's Only the End of the World dan Saint Laurent, film biografi perancang busana Prancis.

Aktor itu sedang bermain ski di wilayah Savoie pada hari Selasa (18/1/2022) dan bertabrakan dengan orang lain.

Dia mengalami trauma otak yang parah dan diterbangkan ke rumah sakit di Grenoble.

Kemudian, dia meninggal sehari setelah dirawat di rumah sakit.

Sementara pemain ski lainnya tidak dirawat di rumah sakit dan penyelidikan sedang berlangsung.

Berita kematiannya datang hanya sehari setelah trailer untuk Moon Knight, di mana ia berperan sebagai Midnight Man.

"Sinema Prancis kehilangan talenta besar, penuh pesona dan energi," cuit menteri keuangan Prancis Bruno Le Maire .