Chord Gitar Menghapus Jejakmu - NOAH, Kunci Gitar Dasar dari C: Engkau Bukanlah Segalaku

Inilah chord gitar lagu Menghapus Jejakmu dari NOAH.

Chord Gitar Menghapus Jejakmu - NOAH:

Intro: C D Bm Em 2x

C D

Ku Terus melangkah melupakanmu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba untuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba untuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk menghentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biarkan hujan menghapus jejakmu

C D

Ku terus melangkah melupakan mu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba tuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba tuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biar hujan menghapus jejakmu

Bridge:

C D Bm Em

Lepaskan segala nya 2x....

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu 2x

C D Bm Em

na...na ...na

