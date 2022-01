Priyanka Chopra dan Nick Jonas Dikaruniai Anak Pertama Lewat Ibu Pengganti

TRIBUNNEWS.COM - Nick Jonas dan Priyanka Chopra telah dikaruniai anak pertama melalui ibu pengganti.

Bayi perempuan mereka telah lahir pada Sabtu, 15 Januari 2022, lalu.

Nick Jonas dan Priyanka Chopra mengungkapkan kebahagiaan atas kelahiran putri mereka.

"We are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate.

We respectfully ask for privacy during this special time as we focus on our family. Thank you so much.

(Kami sangat gembira untuk mengumumkan bahwa kami telah menyambut bayi melalui ibu pengganti. Kami dengan hormat meminta privasi selama waktu khusus ini karena kami fokus pada keluarga kami. Terima kasih banyak," tulis Chopra di akun Instagram @priyankachopra, Jumat (21/1/2022).

Dikutip dari People, pasangan itu telah menikah di Jodhpur, India pada tahun 2018 dengan dua upacara selama lima hari, satu Hindu dan satu Kristen.

Upacara digelar untuk menghormati masing-masing budaya mereka, yang mereka padukan selama setiap perayaan.

Dari Mehndi mereka (di mana mereka berdua dihiasi dengan tato pacar) dan Sangeet malam itu.

Kedua keluarga menampilkan nomor musik yang rumit dengan koreografi dan kostum, hingga upacara pernikahan mereka.