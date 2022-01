Chord Dasar Di Sayidan - Shaggydog, Mari Sini Berkumpul Kawan Dansa-dansa Sambil Tertawa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Di Sayidan dari Shaggydog dengan kunci dasar G.

Chord Di Sayidan - Shaggydog

[Intro] G G C D G

G G C D G



G Am

Oh coba kawan kau dengar



Bm

ku punya cerita



C D G

tempat biasa ku berbagi rasa



G Am Bm

Suka duka tinggi bersama



C D G

di gang gelap dibalik ramainya jogja

[Chorus]



G G C D G

Mari sini berkumpul kawan, ho wohoho..



G G C D G

Dansa, dansa sambil tertawa, haha

G Am Bm

Bila kau datang dari selatan



C D G

langsung saja menuju Gondomanan



G Am Bm

belok kanan sebelum perempatan



C D G

teman-teman riang menunggu di sayidan



[Chorus]



G G

Di sayidan di jalanan



C D G

angkat sekali lagi gelasmu kawan



G G

Di sayidan di jalanan



C D G

tuangkan air kedamaian



[Interlude] G G C D G 4x



G Am Bm

Jangan kau takut pada gelap malam



C D G

bulan dan bintang semuanya teman



G Am Bm

Tembok tua tikus-tikus liar



C D G

iringi langkah kita menembus malam



[Chorus]



G G C D G

Mari sini berkumpul kawan, wo wohoho..



G G C D G

dansa, dansa sambil tertawa, haha



G G

Di sayidan di jalanan



C D G

angkat sekali lagi gelasmu kawan



G G

Di sayidan di jalanan



C D G

tuangkan air kedamaian



G G

Di sayidan di jalanan



C D G

Angkat sekali lagi gelasmu kawan

G G

Di sayidan di jalanan



C D G

Tuangkan air kedamaian



[Ending] G G C D G 4x

