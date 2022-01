Chord Gitar dan Lirik Lagu Salah - Lobow: Apa Aku Pernah Mendua, Apa Aku Tak Mengimbangimu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu 'Salah' merupakan lagu pertama Lobow.

Penyanyi yang memilik nama lengkap Lobow Ilyas tersebut mengawali karier bermusik dengan mengeluarkan lagu ini.

Lagu 'Salah' juga menjadi soundtrack film Coklat Stroberi pada 2007.

Berikut chord dan lirik lagu Salah - Lobow.

Intro: C F C F

C F

Sepanjang Perjalanan Cintamu

G C

Kau Bilang Aku Yang Paling Tangguh

Am Dm

Tapi Mengapa Kau Tinggalkan Aku

F G

Dengan Alasan Yang Tak Jelas

Reff

C

Apa Aku Pernah Mengeluh

Em

Apa Aku Pernah Berlari

F G

Saat Kau Ada Masalah

C

Apa Aku Pernah Mendua

Em

Apa Aku Tak Mengimbangimu

F Dm G

Sayang Kau Menilaiku Salah

C F

Sepanjang Perjalanan Cintamu

G C

Kau Puji Aku Setiap Waktu

Am Dm

Tapi Kenyataannya Berlawanan

F G

Kutak Pernah Ada Baiknya

(Tribunnews.com)