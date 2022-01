Chord Dasar Lagu Kepada Hati - Cakra Khan: Tuhan Pasti Tahu yang Terbaik Untukku, Tenanglah Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kepada Hati yang dinyanyikan oleh Cakra Khan.

Lagu Kepada Hati merupakan lagu yang dibawakan oleh Cakra Khan.

Cakra Khan akhirnya kembali singel terbarunya bertajuk Kepada Hati pada 17 Desember 2021, lalu.

Makna lagu Kepada Hati yakni sebagai pengingat kepada diri sendiri mengenai kekecewaan dalam cinta dan hubungan.

Lagu ini mengajak untuk tetap tegar dan jangan sampai larut terus dalam kesedihan dan kecewa yang mendalam.

Walaupun hati sakit dan kecewa karena patah, harus yakin dan percaya akan ada saatnya nanti pasti bertemu dengan yang paling sehati.

Berdasarkan informasi dalam YouTube MyMusic Records, pencipta Lagu Kepada Hati, Ahmad Fredy, menuturkan alasannya memilih Cakra Khan untuk menyanyikan lagunya.

Ahmad Fredy memilih Cakra Khan karena dinilai sangat mampu membawa pesan dari lagu ini, terutama secara rasa.

Sementara, Cakra Khan mengungkapkan sejak awal mendengar lagu ini, dirinya sudah merasa jatuh cinta dengan lagunya, yang mana hal itu adalah poin penting yang harus dimiliki seorang penyanyi.

Chord Dasar Lagu Kepada Hati - Cakra Khan



Intro: C G Bb A Dm G

C G

Ku berhenti di batas ini

Bb A Dm

Antara cinta dan mimpi bersamamu

F G Em Am

Aku sadari kini bahwa memang hatimu

Dm G

Bukan untukku..

C G

Ku kembali kepada sunyi

Bb A Dm

Ku ikhlaskan semua pada takdir

F G Em Am

Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku

Dm G

Tenanglah hatiku

Reff:

C G Am

Tegarlah diri walaupun perih

A Dm A Dm G

Berjalanlah lagi sejauh mungkin

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G C

Dengan hati yang tak menyakiti

Int.: F Em

C G

Ku genggam hati dan sakit ini

Bb A Dm

Memang suratan tak bisa ku memaksa

F G Em Am

Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku

Dm G

Tenanglah hatiku



Reff:

C G Am

Tegarlah diri walaupun perih

A Dm A Dm G

Berjalanlah lagi sejauh mungkin

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G (F)

Dengan hati yang tak menyakiti

Musik: F Em Bb G

ho.. uoo.. oooo..

Reff:

C G Am

Tegarlah diri walaupun perih

A Dm A Dm G

Berjalanlah lagi sejauh mungkin

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G C G

Dengan hati yang tak menyakiti

C G Am

Kepada hati aku katakan

A Dm A G -F

Jangan jatuh lagi ke hati yang salah

E Am G D

Hingga suatu hari nanti pasti bertemu

F -Em -Dm -G C

Dengan hati yang tak menyakiti

F -Em -Dm -G C

Dengan hati yang tak menyakiti

(Tribunnews.com)

