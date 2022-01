Prilly Latuconsina Kabarkan Aktor Cilik Bintang Film Danur 3, Matt White Meninggal Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor cilik Matt White atau yang akrab disapa Matthew meninggal dunia.

Matthew adalah pemeran Hendrick dalam film horor Danur 3 yang juga dibintangi Prilly Latuconsina.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh Prilly Latuconsina melalui sosial media Instagram miliknya.

"Dear Matthew, nak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg," ujar Prilly Latuconsina dikutip Tribunnews.com, Senin (24/1/2022).

"Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya," lanjut Prilly.

Prilly meminta para followersnya untuk memberikan doa kepada Matthew yang meninggal di usia 11 tahun.

"We Love you Matt! minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," ucap Prilly.

Sekedar informasi, dalam film Danur 3, Matthew memerankan karakter Hendrick yang merupakan teman hantu dari karakter Rissa yang diperankan oleh Prilly.

Matt White aktor cilik yang baru saja meninggal dunia (istimewa)

Profil Aktor Cilik Matt White, Melambung Berkat Perannya di Film Danur

Matt White alias Matthew aktor cilik yang baru saja meninggal dunia disaat karirnya sedang melambung.

Matthew terbilang masih baru di dunia akting, namun namanya melejit berkat aktingnya sebagai Hendrick dalam dua film Danur.

Aktor 11 tahun itu membintangi filn Danur 2: Maddah dan Danur 3: Sunyaruri. Berkat kedua film tersebut Matthew memiliki banyak followers.

Sejak membintangi dua film Danur tersebut, wajah Matthew terpampang dalam beberapa iklan.

Bahkan yang terbaru ia ikut serta dalam sebuah sitkom Peristiwa di NET TV bersama Surya Insomnia.