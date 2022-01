Putri Marino Marah Pada Chicco Jerikho, Dialognya Mirip Kinan di Layangan Putus: It's My Dream Mas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri Marino tiba-tiba marah pada sang suami, aktor Chicco Jerikho karena tak diajak nonton film.

Diketahui Chicco Jerikho sedang disibukkan jadwal mempromosikan film Ben & Jody yang siap diputar bioskop pada 27 Januari 2022.

Chicco Jerikho bahkan mengajak Putri Marino, istrinya, ikut mempromosi film Ben & Jody.

Di video yang diunggah Chicco Jerikho di akun media sosialnya, terdengar kata-kata yang menjadi dialog Putri Marino di serial drama Layangan Putus.

Putri Marino adalah pemeran Kinan di serial Layangan Putus. Kinan adalah istri Aris (Reza Rahadian).

Still cuts Layangan Putus (Instagram @layanganputus.md)

"Tanggal 27 Januari 2022 aku mau nonton Ben & Jody, kebetulan film baru rilis," kata Chicco Jerikho di akun Instagram, Senin (24/1/2022).

"Mau nonton sama siapa?" tanya Putri Marino. "Sama teman-temanku," jawab Chicco Jerikho.

Putri Marino kemudian terkesan marah karena Chicco Jerikho tidak pernah mengajaknya nonton film di bioskop.

Marahnya Putri Marino itu seperti Kinan yang sedang emosional pada Aris.

"Kok (nonton film) sama teman-teman? With me, it's my dream, It's my dream mas, my dream, ngerti?" kata Putri Marino sambil menatap Chicco Jerikho.

Atiqah Hasiholan, aktris yang juga istri Rio Dewanto, berkomentar, "Laporin aja ke polisi."

Sejurus kemudian Chicco Jerikho membalas komentar tersebut, "'Ini lagi kompor."

Kata-kata seperti it's my dream hingga not hers sempat viral setelah muncul di serial Layangan Putus. (m30)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Putri Marino Sewot Tak Diajak Chicco Jerikho Nonton Film, Mirip Kinan Marahi Aris di Layangan Putus,

Penulis: Ikhwana Mutuah Mico