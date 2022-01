Putri Marino Ungkap Rahasia di Balik Dialog Viral Layangan Putus: Itu Tidak Ada di Skrip!

Parapuan.co - Putri Marino membongkar rahasia dalam proses syuting serial kesayangan kita, Layangan Putus.

Pemeran Kinan dalam Layangan Putus itu mengungkap bahwa salah satu dialognya yang saat ini menjadi viral sebenarnya tidak ada di skrip.

Dialog itu ia ucapkan murni karena terbawa emosi yang memuncak saat sedang memerankan tokoh Kinan.

Putri Marino pun mengakui bahwa dialog hasil improvisasinya memang ada kekurangan.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Reza Rahadian Berlakon Jadi Aris di Layangan Putus

Kekurangan itu berupa kesalahan grammar pada dialog yang ia ucapkan.

Kawan Puan penonton setia Layangan Putus mungkin sudah tahu dialog mana yang dimaksud oleh PARAPUAN ini.

Ya, dialog yang viral dan ternyata tidak ada di skrip sama sekali itu adalah, "it's my dream, not her."

Dialog tersebut viral karena sungguh terdengar amat emosional dan penuh amarah dari sosok istri yang dikhianti suaminya.