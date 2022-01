SELAMAT! Derby Romero & Claudia Adinda Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Millicent-Mae Bea Nainggolan

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagian tengah menyelimuti keluarga Derby Romero.

Pasalnya, belum lama ini sang istri, Claudia Adinda melahirkan anak pertama mereka pada Kamis, (20/1/2022).

Baca juga: Tahu Venna Melinda akan Menikah dari Pemberitaan, Verrell Bramasta Ngaku Belum Kenal Ferry Irawan

Baca juga: Tak Alami Baby Blues Usai Melahirkan, Lesti Kejora: Siapa Sih yang Nggak Excited Ngurusin Anak

Hal tersebut diumumkan melalui akun Instagram Derby Romero dan Claudia Adinda.

"She’s here!!!! Born on 20-01-2022, we welcomed our daughter," tulis caption akun Instagram @derbyromero, Selasa (25/1/2022).

Derby Romero dan sang Istri juga telah memberikan nama bagi bayi perempuannya.

Nama bayi dari pasangan Derby Romero dan Claudia Adinda ialah Millicent-Mae Bea Nainggolan.

"*Millicent-Mae Bea Nainggolan* to the world!!! It’s 3 of us now @miss_adinda_mae," pungkas caption akun Instagram Derby Romero.

Kebahagian tengah menyelimuti keluarga Derby Romero. Pasalnya, belum lama ini sang istri, Claudia Adinda melahirkan anak pertama mereka pada Kamis, (20/1/2022).

Pengumuman lahirnya buah hati Derby Romero dan Claudia Adinda juga dibagikan melalui akun Instagram Claudia Adinda, @miss_adinda_mae.

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan foto putri cantiknya yang sedang tertidur.

Melalui caption unggahannya, Claudia menuliskan informasi kelahiran sang putri.