Diisukan Cerai dari David Herbowo, Shandy Aulia: Lebih Baik Diperbaiki daripada Memulai yang Baru

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, Shandy Aulia sempat diisukan bercerai dengan sang suami, David Herbowo.

Kabar tersebut bermula setelah Shandy menghapus tulisan "wife" di bio instagramnya.

Terkait kabar tersebut, pemain film Eiffel... I'm in Love itu akhirnya buka suara.

"Cuma mau suasana baru aja, trus kalau tulisan "mother" nya dihapus, nggak jadi ibu lagi gitu? Jangan dong," jawab Shany Aulia sambil tertawa, seperti dalam tayangan di YouTube channel TRANS TV Official, dikutip Tribunnews Kamis (27/1/2022).

Shandy mengatakan, sebuah pernikahan harus bisa mengelola pikiran, ekspektasi, harapan, sifat, karakter, hingga pandangan hidup.

Menurutnya, lebih baik memperbaiki sebuah pernikahan daripada memulai hal baru.

"Kalau aku sih prefer mungkin lebih baik diperbaiki daripada memulai yang baru, karena pasti akan lebih susah dan ya sama aja gitu, tapi it's okay untuk tidak merasa baik itu it's okay banget dalam sebuah hubungan," ujarnya.

Lebih lanjut, ibu satu anak itu pun lebih pilih ketika ada masalah mencoba mengalihkan ke hal-hal positif.

"Kalau misal ada permasalahan ya cari hal-hal yang positif kayak kerja, berkarir, bisnis, jadi energinya itu abis, jadi begitu di rumah udah nggak ada energi untuk berantem," pungkasnya disambut dengan tawa.

Istri David Herbowo itu pun mengungkapkan seperti apa sosok suaminya.