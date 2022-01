Rayakan 13 Tahun Bersama, HIVI! Siap Gelar Konser Bertajuk 'ThirteenOnThirty' di Bengkel Space SCBD

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengawali tahun 2022, group band HIVI! akan merayakan 13 tahun perjalanan berkarya lewat sebuah konser bertajuk 'ThirteenOnThirty'.

Konser HIVI! ini sekaligus ajang untuk melepas rindu para fans terhadap penampilan mereka.

Konser yang disupport penuh oleh SRN Entertainment akan diselenggarakan pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan.

"Melangkah selama 13 tahun bukan hal mudah," kata Ilham kepada awak media, Jumat (28/1/2022).

"Perayaan ini adalah penanda kami akan melanjutkan perjalanan yang membutuhkan perencanaan yang lebih baik dalam industri musik Indonesia," ucap Ilham.

Neida mengaku sudah tidak sabar menantikan aksi panggungnya setelah menunggu cukup lama untuk kembali bernyanyi langsung didepan penonton.

"Setelah menjalani aktivitas panggung online selama dua tahun terakhir, rasanya lega sekali bisa bertatapan langsung dengan penonton dan bernyanyi bersama merayakan ulang tahun HIVI! ke-13," kata Neida.

Bagi SRN Entertainment inj bukan kali pertama mereka menggelar konser langsung, sebelumnya sudah ada gelaran program musik Pop Party, Jamrud Perspektif dan Ini Dangdut.

"Konser HIVI! #ThirteenOnThirty di awal tahun 2022 ini bisa menjadikan semangat baru untuk semua musisi-musisi Indonesia agar tetap eksis menampilkan kreatifitas dalam berekspresi," kata Sonya Laoh Mendes, CEO SRN Entertainment.

Dalam konser tersebut nantinya turut menampilkan musisi-musisi kenamaan tanah air seperti Candra Darusman, Tohpati, Nino RAN, Rendy Pandugo, Thomas Djorghi, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga, dan Juicy Luicy.

Di konser nanti, HIV! menyiapkan 20 lagu yang diambil dari beberapa album the best selama mereka berkiprah di industri musik Indonesia, mulai album Say Hi to Hivi!, Kereta Kencan dan CERITERA.

Sekedar informasi Selaras Raya Nada (SRN Entertainment) dan Selaras Raya Nusantara (SRN Production) merupakan IP Creator yang kreatif yang bergerak dibidang industry music dan film.

SRN Entertainment dan SRN Production didirikan oleh smart woman, Sonya Laoh sejak 17 tahun yang lalu sampai tahun ini. Beberapa program yang sudah di jalankan Ini Dangdut (2021), Pop Party (2021), Konser 25 tahun Jamrud Perspective(2021).