Chord Dasar Titipane Gusti - Denny Caknan, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar dan lirik lagu Titipane Gusti.

Lagu Titipane Gusti dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Lagu Titipane Gusti menceritakan tentang semua yang ada dalam kehidupan kita ini hanyalah sebuah titipan dari Tuhan.

Lagu Titipane Gusti dari Denny Caknan dirilis pertama kali pada 13 April 2020.

Berikut chord dasar dan lirik lagu Titipane Gusti - Denny Caknan:

[Intro]

Am D G D



G C

Tenanono, perasaan iki

Am D G

Kanggo kowe seng lagi tak tresnani

B C

Mbok tulung ojo ngecewakne atiku

Am D

Seng kadung pengen mbahagiakne uripmu..

G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..



Int. C..D..



[Reff]

C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..



[Musik]

G Dm C Cm

Em C Am D G D



G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..



Int. C..D..



[Reff]



C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

C G

Yang akan pernah terbuang..



Video Klip Titipane Gusti - Denny Caknan:

