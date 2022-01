Chord Dasar Lagu Walau Habis Terang - Peterpan: Berjalanlah Walau Habis Terang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar dan lirik lagu Walau Habis Terang yang dinyanyikan oleh Peterpan (Noah).

Lagu ini termasuk dalam album kelima Peterpan yang bertajuk Sebuah Nama Sebuah Cerita.

Hingga kini Senin (31/1/2022) video klip Walau Habis terang telah disaksikan lebih dari 14 juta kali di kanal YouTube Musica Studio's.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ungkapan Hati - Aurel Hermansyah: Sungguh Bahagianya Hidupku

Baca juga: Chord Dasar Top Topan - Safira Inema: Kulo Pun Angkat Tangan Atinepun Ajur Ajuran

Intro : C G Am F 2X

Am Em F C Am Em

Ku tak biasa tersenyum tenang walau a...a..a

F C

Hatiku menanggis

Am Em F C

Kaulah cerita tertulis dengan pasti

Am Em F G

Selamanya dalam pikiran ku

C G Am F C G Am F

Selamanya....

Am Em F C

Peluk tubuhku untuk sejenak

Am Em F C

Dan biarkan kita memudar dengan takdir

Am Em F C

Biarkan semua seperti seharusnya

Am Em F G

Takkan pernah menjadi milikku

F Em Dm G

# Lupakan semua tinggalkan ini

F G Dm G

Ku kan tenang dan kau kan pergi

Reff :

C G Am F

Berjalanlah walau habis terang

C G Am F

Ambil cahaya cintaku terangi jalanmu

C G Am F

Diantara beribu lainya kau tetap

C G Am F

Kau tetap kau tetap benderang

Back to # n reff

Baca juga: Chord Dasar Katakan Cinta - Prilly Latuconsina: Katakan Sayang Bila Sayang

Baca juga: Chord Dasar Separuh Nafas - Dewa 19: Kau Hancurkan Diriku Bila Kau Tinggalkan Aku

(Tribunnews.com)