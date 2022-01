Chord Dasar Merasa Indah - Tiara Andini: Bila Cinta ini Tak Nyata, Jangan Engkau Beri Harapan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar lagu berjudul Merasa Indah yang dipopulerkan oleh Tiara Andini.

Lirik lagu Merasa Indah diciptakan oleh Arsy Widianto.

Hingga Senin (31/1/2022) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 2 juta kali di kanal YouTube Tiara Andini.

Chord Dasar Merasa Indah - Tiara Andini:

G C kemarin engkau.. D G nyatakan hati.. C D Bm tapi terlambat.. Am Cm B katamu tak bisa.. Chorus E C#m cinta ini takkan berbalas.. F#m B -A sayang kupastikan melayang.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E C#m bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E terlalu cepat jatuhkan hati.. Int. G -Bm C D -C Bm C D Bm E kini ku mengerti.. Am B kau lebih memilih dia.. Chorus E C#m cinta ini takkan berbalas.. F#m B -A sayang kupastikan melayang.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E C#m bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E terlalu cepat jatuhkan hati.. A sempat kau bersikap.. G#m C#m seolah sandaran jiwaku.. F#m namun apa artinya.. D C#m C memilih hati yang salah B E C#m F#m B -A ho wo uwo.. hoo.. Chorus G#m C# F#m-G#m pedih ku saat merasa indah -A -A B semua hilang dan usai.. E -B/D# C#m C# bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E B/D# C#m C# terlalu cepat jatuhkan hati.. F#m B -A ooooh.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E -B/D# C#m C# bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E C#m terlalu cepat jatuhkan hati.. F#m B A E Em terlalu cepat.. jatuhkan hati.. B E ho oooo..





Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Menjadi Dia - Tiara Andini: Aku Hanya Aku yang Sederhana

Baca juga: Chord Gitar 365 - Tiara Andini: Masih Jelas di Telinga, Manisnya Suara

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hadapi Berdua - Tiara Andini: Denganmu Akan Kuhadapi Segalanya

(Tribunnews.com)

Artikel lainnya terkait Chord Gitar