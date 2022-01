Chord Gitar 365 - Tiara Andini: Masih Jelas di Telinga, Manisnya Suara

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul 365 dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Tiara Andini.

Lagu 365 pertama kali dirilis oleh Tiara Andini pada 21 Agustus 2020, lalu.

Lirik Lagu 365 ini ditulis oleh Wizzy bersama dengan Laleilmanino.

Lagu 365 sempat viral dan masuk dalam salah satu sound populer di TikTok beberapa waktu yang lalu.

Berikut Chord Gitar 365 - Tiara Andini:

[Intro]

G# Gm Fm - c d eb f - [Chorus]

G# Gm Tiga ratus enam puluh lima hari Fm Cm Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# Gm Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru Fm Cm Bila kau masih difikiranku [Verse]

G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manisnya suara Cm Derap langkah kita yang biasa seirama G# Gm Fm Kau tuntunku 'tuk mencinta namun tiba-tiba C Kau melangkah ke arah berbeda [Pre-Chorus]

A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus]

G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Bridge]

G# Entah mengapa Gm Luka yang ada Fm Cm (Berat hati sulit melupa) G# Meski ku hapus Gm Fm Kenangan di dada C Oh-oh-oh [Pre-Chorus] A# D# G# Meski waktu memang bisa sembuhkan luka (Kearah, Melangkah ke arah beda) A#m D# G# Namun waktu tak bisa ajak hati melupa G Oh [Chorus]

G# C# Cm C# Tiga ratus enam puluh lima hari G# G Cm A# D# Bayangmu masih menghalangi hatiku berlari G# C# Cm C# Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru G# G Cm Bila kau masih difikiranku [Outro]

G# Gm Masih jelas ditelinga Fm Manis kau berkata Cm Kau takkan pernah tinggalkan aku

Video Klip 365 - Tiara Andini:

(Tribunnews.com)

