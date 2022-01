Jessica Tanoesoedibjo Dilamar Anak Bos Emtek, Liliana Tulis Doa: Semoga Selalu dalam Lindungan Tuhan

TRIBUNNEWS.COM - Kabar bahagia datang dari keluarga konglemerat Hary Tanoesoedibjo.

Putri ketiga Hary Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo baru saja dilamar sang kekasih pada Minggu (30/1/2022).

Diketahui, sosok yang meminang putri Liliana Tanoesoedibjo bernama Jonathan Natakusuma.

Jonathan Natakusuma bukanlah orang sembarangan, mengutip dari Grid.ID, ia adalah putra dari Bos Emtek Group.

Jonathan Natakusuma melamar Jessica Tanoesoedibjo di salah satu hotel mewah di Jakarta.

Informasi tersebut diperoleh Tribunnews dari unggahan akun Instagram pribadi Jessica Tanoesoedibjo.

Jessica Tanoesoedibjo mengunggah sejumlah momen pertunangannya dengan Jonathan Natakusuma.

Melalui caption unggahannya, wanita kelahrian 15 Juni 1994 menuliskan rasa syukur yang ia rasakan.

"There: two lovebirds

As he knelt on one knee,