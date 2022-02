Boy William Positif Covid-19 untuk Kedua Kalinya, Tegaskan Bukan Settingan atau Endorsement

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Boy William mengumumkan positif Covid-19 untuk yang kedua kalinya.

Hal ini diketahui dalam postingan Instagramnya @boywilliam17 pada Senin (31/1/2022).

Postingan tersebut memperlihatkan dirinya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.

"So guys, i got Covid again. Be careful everybody. Stay safe and healthy! Omicron lagi rame nih... Thank God for @medizenclinic for coming to the rescue as always!," tulis keterangan pada postingan.

Lebih lanjut dalam Instagram story-nya, ia mengatakan dirinya merupakan OTG (orang tanpa gejala) dan tidak merasakan apa-apa.

Namun, ada warganet yang menganggap Boy William terkena Covid-19 hanyalah sebuah settingan.

Ia pun kembali membuat Instagram story dan menegaskan hal tersebut bukan sebuah settingan.

"Kenapa beberapa orang pada mikir gue kena covid itu settingan? for endorsements? lol, i wish it was a set up endorsements.

Covid sucks man but unfortunately, i got infected again. Every body stay safe!," tulisnya dalam story.

Story Instagram Boy William, menegaskan bahwa Covid-19 yang dideritanya untuk yang kedua kalinya bukan settingan atau endorsement. (Tangkapan layar story Instagram @boywilliam17)

Terkena Covid-19 hingga dua kali membuat rekan artis mendoakan dirinya segera sembuh.