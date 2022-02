Profil Valencia Tanoesoedibjo, Kekasih Kevin Sanjaya yang Baru Saja Rayakan Ulang Tahun ke-29

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil putri Hary Tanoesoedibjo dan Liliana, Valencia Tanoesoedibjo dalam artikel berikut ini.

Nama Valencia Tanoesoedibjo sempat menjadi perbincangan publik, setelah dikabarkan berpacaran dengan pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Kabar kedekatan keduanya semakin heboh setelah Kevin Sanjaya mengunggah fotonya bersama Valencia di akun Instagram pribadinya, @kevin_sanjaya pada Kamis (13/1/2022).

Dalam keterangan foto, Kevin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kekasih.

Bahkan ia turut menyematkan emoji hati berwarna merah dalam tulisannya.

Inilah sosok dan profil Valencia Tanoesoedibjo, pacar pebulutangkis Kevin Sanjaya. Valencia adalah anak dari konglomerat Hari Tanoesoedibjo (INSTAGRAM/@kevin_sanjaya-@valenciatanoe)

Baru-baru ini, Valencia terlihat mengunggah momen perayaan ulang tahun ke-29 di akun Instagram pribadinya, @valenciatanoe.

Terlihat sejumlah sahabat, rekan-rekan artis, hingga Kevin Sanjaya turut hadir dalam acara.

Bahkan penampilan Valencia dan Kevin terlihat kompak mengenakan busana berwarna hijau tua.

Sementara, para tamu undangan yang hadir mengenakan busana serba putih.

"Bits and pieces of my #29th.