BLACKPINK Cetak Rekor Terbaru Lewat Video Musik DDU-DU DDU-DU

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girlband populer asal Korea Selatan, BLACKPINK kembali mencetak prestasi di YouTube.

Yakni, video musik DDU-DU DDU-DU telah melampaui angka 1,8 miliar ditonton di YouTube pada 1 Februari 2022.

Pencapaian ini menjadikan BLACKPINK sebagai grup K-Pop pertama yang memecahkan rekor video musik paling banyak ditonton di YouTube.

Dilansir dari Soompi, Rabu (2/2/2022), satu-satunya video musik K-pop yang telah mencapai 1,8 miliar tayangan di YouTube hingga saat ini adalah hit ikonik milik PSY yang rilis pada 2012, berjudul Gangnam Style.

Baca juga: BTS dan BLACKPINK, Grup K-Pop Terpopuler Edisi Februari 2022

Baca juga: Girlband APRIL Resmi Bubar, Begini Penjelasan Agensi

BLACKPINK merilis DDU-DU DDU-DU pada 15 Juni 2018, yang berarti, video tersebut membutuhkan waktu tiga tahun, tujuh bulan, dan 16 hari untuk mencetak sejarah tersebut.

Sementara itu, BLACKPINK merupakan satu di antara grup yang paling cepat mendapatkan banyak penonton disetiap video musik yang dirilis.

Selain DDU-DU DDU-DU, ada pun video musik berjudul This Love yang kini telah ditonton lebih dari 1,5 miliar penayangan.

Kemudian diposisi ketiga, Boombayah yang sudah ditonton lebih dari 1,3 miliar tayangan.

Selanjutnya ada As If It's Your Last yang berada di posisi empat karena sudah ditonton lebih dari 1,1 miliar kali.

Di urutan selanjutnya, video musik terakhir yang dirilis, yaitu How You Like That, kini sudah ditonton sebanyak 1 miliar penayangan.

Sebagai tamabahan, DDU-DU DDU-DU pada perilisannya juga meraih beberapa penghargaan, di antaranya, Teen Choice Award untuk Choice Single: Group dan Golden Disk Award Song Division.